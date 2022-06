Maďarská vláda predĺžila platnosť opatrení na ochranu obyvateľstva

Budapešť 16. júna (TASR) - Maďarská vláda rozhodla o predĺžení platnosti nariadenia o úradných cenách základných druhov potravín a pohonných látok do 1. októbra. Podľa spravodajcu TASR v Budapešti to oznámil vo štvrtok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Aktuálne moratórium na úvery a zmrazenie úrokových sadzieb v rámci série opatrení, ktorých cieľom je ochrana obyvateľstva, predĺžil kabinet až do 31. decembra 2022.



Maďarská vláda od 15. novembra 2021 nariadila úradnú cenu základných druhov pohonných látok vo výške 480 forintov (1,21 eura) za liter a v rámci politiky znižovania režijných nákladov domácností dostávajú obyvatelia energiu už dlhšiu dobu za fixnú cenu. Začiatkom tohto roka Orbánov kabinet rozhodol aj o regulovaní cien šiestich potravinových produktov.



(1 EUR = 397,96 HUF)











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)