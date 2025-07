Maďarská vláda prudko zhoršila odhad tohtoročného vývoja ekonomiky

Budapešť 29. júla (TASR) - Maďarská vláda výrazne zhoršila odhad vývoja ekonomiky v tomto roku. Ekonomika tak bude naďalej pokračovať iba v slabom tempe rastu, ktorý zaznamenáva od prudkého zrýchlenia inflácie v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu začiatkom roka 2022. Informovala o tom agentúra Reuters.



Začiatkom roka počítala Budapešť na tento rok s rastom ekonomiky na úrovni 2,5 %. Teraz však svoj odhad zhoršila na iba 1 %. Vláda Viktora Orbána dúfala vo výrazné zotavenie, čo by jej dávalo väčšie šance na víťazstvo v parlamentných voľbách, ktoré budú na budúci rok.



Ekonomika však v 1. kvartáli medziročne stagnovala a zaostala tak za očakávaniami. Aj jej výkon v 2. štvrťroku bol podľa všetkého podobný, uviedol minister hospodárstva Márton Nagy. „Na medzikvartálnej báze by mal byť vývoj pozitívny, avšak v medziročnom porovnaní môžeme očakávať úroveň blízku stagnácii,“ povedal Nagy s tým, že slabší agrosektor skresal z rastu približne 0,3 až 0,4 percentuálneho bodu.



Najnovší vládny odhad vývoja maďarskej ekonomiky je už bližšie k prognóze centrálnej banky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Maďarská centrálna banka očakáva tento rok rast o 0,8 % a OECD o 0,9 %.



Obchodná dohoda medzi EÚ a USA pomôže podľa Nagya zmierniť neistotu, pričom je presvedčený, že automobilový priemysel bude schopný 15-percentné clo zvládnuť. Zároveň uviedol, že napriek slabšiemu rastu nie je dôvod na zmenu rozpočtu na tento rok.



Maďarská vláda počíta tento rok s rozpočtovým schodkom na úrovni 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vlani zaznamenal 4,9 % HDP, čo bolo viac, než vláda pôvodne očakávala. Maďarský verejný dlh, najvyšší v rámci štátov EÚ mimo eurozóny, by mal tento aj budúci rok dosiahnuť okolo 74 % HDP. To je rovnaká úroveň ako vlani.



Nagy dodal, že vláda má aj naďalej v pláne dostať deficit na budúci rok pod 4 % HDP. Upozornil však, že v prípade nižšieho než odhadovaného rastu ekonomiky bude na krytie rizík potrebovať z rezerv približne 192 miliárd forintov (483,20 milióna eur).



(1 EUR = 397,35 HUF)