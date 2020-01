Maďarské banky chcú nižšie dane, aby pokryli náklady na nový systém

Budapešť 22. januára (TASR) - Maďarské banky už minuli 133 miliónov USD (119,66 milióna eur) na nový systém okamžitých platieb a nechcú preniesť tieto náklady na zákazníkov. Preto sa snažia získať späť ich časť tým, že požiadali vládu o to, aby im zmiernila daň z finančných transakcií.



Podľa nového systému, ktorý sa má spustiť 2. marca po niekoľkých mesiacoch oneskorenia, sa domáce bankové prevody v hodnote do 10 miliónov forintov (29.822,26 eura) zúčtujú do piatich sekúnd sedem dní v týždni. Banky tak reagujú na zvýšenú konkurenciu zo strany poskytovateľov špičkových technológií.



András Becsei, predseda maďarskej asociácie bánk, uviedol, že celkové náklady na projekt sa pohybujú v pásme 30 až 40 miliárd forintov a boli najväčšou investíciou maďarských veriteľov.



„Aby boli okamžité platby úspešné, je dôležité, aby miestni veritelia neboli v konkurenčnej nevýhode voči zahraničným poskytovateľom služieb,“ zdôraznil a opätovne vyzval na zrušenie dane z finančných transakcií v prípade bánk.



Levente Kovács, generálny tajomník asociácie, pripomenul, že banky uzavreli „džentlmenskú dohodu“ s centrálnou bankou, že zákazníci nebudú čeliť zvýšeným poplatkom na pokrytie nákladov na nový systém.



Ale združenie, ktorého členmi sú napríklad domáca OTP Bank aj dcéry zahraničných hráčov, ako sú rakúska Raiffeisen, belgická KBC Groep a talianska UniCredit, uviedlo, že vláda by mala znížiť ročnú daň o 10 miliárd forintov, aby im zohľadnila mimoriadne náklady.



Očakáva sa, že daň z finančných transakcií prinesie tento rok Maďarsku 226 miliárd forintov.



Združenie tiež informovalo o tom, že čistý zisk sektora sa za prvých deväť mesiacov 2019 zvýšil o 10 % na 560 miliárd forintov, pričom objem úverov stúpol o 20 %.



(1 EUR = 1,1115 USD; 1 EUR = 335,32 HUF)