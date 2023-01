Maďarské domácnosti a firmy znížili spotrebu plynu o štvrtinu

Budapešť 11. januára (TASR) - Spotreba zemného plynu maďarskými domácnosťami aj podnikmi klesla v poslednom mesiaci minulého roka zhruba o štvrtinu a za celý rok takmer o pätinu. Uviedlo to v stredu maďarské ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa údajov ministerstva znížili maďarské domácnosti spotrebu plynu v decembri medziročne o viac než 23 %. Ešte výraznejšie ju obmedzili podniky, ktoré spotrebu zredukovali o takmer 25 %. Ministerstvo zároveň dodalo, že podľa údajov štatistického úradu spotreba plynu za celý rok 2022 klesla o 17 %.



Spotreba elektrickej energie klesla v poslednom mesiaci roka o 7 % a za celý rok približne o 3 %. K poklesu spotreby energií do veľkej miery prispela teplá zima.



Ministerstvo zároveň dodalo, že krajina má v súčasnosti dostatočné zásoby plynu na pokrytie spotreby na najbližšie tri mesiace. To platí aj v prípade, že dopyt po surovine by bol rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch.