Strany okolo Maďarského fóra chcú bremeno na ochranu nehnuteľností

Bratislava 18. septembra (TASR) - Zoskupenie strán okolo Maďarského fóra (MF) navrhuje zaviesť inštitút tzv. ochranného bremena, ktoré by chránilo nehnuteľnosti pred podvodnými prevodmi. Bremeno by súčasne podporilo aj zavedenie reverzných hypoték. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval Pavel Macko, predseda strany ODS, ktorá patrí do uvedeného zoskupenia.



Prostredníctvom "dier" v katastrálnom zákone sa podľa zoskupenia v súčasnosti dá previesť nehnuteľnosť aj bez overenia podpisu vlastníka, pričom takáto zmluva má neobmedzenú lehotu na zápis do katastra. V roku 2009 podľa Macka došlo aj k odbúraniu trojročnej zápisnej lehoty. "Zarážajúce je, že rozšírením možností previesť nehnuteľnosť bez overenia podpisu vlastníka a zrušením zápisných lehôt sa vyšlo v ústrety novým technológiám podvodov v čase, keď už boli tieto technológie známe," dodal.



Macko priblížil, že zoskupenie chce všetkých občanov upozorniť na potenciálne riziká straty svojho majetku. "Tento problém by sme chceli urýchlene spolu s pozemkovou reformou riešiť čo najskôr po voľbách, ale považujeme za potrebné na to upozorniť občanov už teraz, aby sa nestali obeťou podvodníckych gangov," uzavrel.