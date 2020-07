Maďarské fórum:Pozemková reforma by sa mala skončiť do desiatich rokov

Bratislava 29. júla (TASR) – Mimoparlamentné Maďarské fórum bývalého ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona navrhuje, aby sa pozemková reforma ukončila do desiatich rokov a využili sa na ňu peniaze z fondov EÚ. V súčasnosti platné nájomné vzťahy by po reforme mali zostať v platnosti, štát by mal zmenou Občianskeho zákonníka zabrániť drobeniu pozemkov. Zakázať by sa po ukončení pozemkových úprav mali podnájomné zmluvy, uviedlo v stredu Maďarské fórum.



Na realizáciu pozemkových úprav navrhuje fórum vyčleniť približne 850 miliónov eur, ktoré by mali byť z fondov EÚ. "Miliardy, ktoré SR dostane od EÚ, by mali byť využité zmysluplne, účelne a efektívne. Preto vyzývame a žiadame vládnu koalíciu, aby nepremárnila šancu na pozemkovú reformu," uviedla strana a pripomenula, že za 30 rokov sa pozemkové úpravy dokončili na 430 katastroch, čo predstavuje iba 12 %. Pozemkové úpravy treba zrealizovať ešte v 3103 katastrálnych územiach.



Čiastočné riešenia sú už podľa Simona zbytočné a neúčinné. Súčasná rozdrobenosť pozemkov sa neodstráni iba zmenou zákona o spôsobe dedenia bez scelenia podielov. "Potrebujeme komplexnú pozemkovú reformu vhodnú 21. storočia," uviedol Simon. Okrem zabráneniu ďalšieho delenia pozemkov navrhuje napríklad rozdelenie pozemkových spoločenstiev tam, kde spoločenstvá nefungujú, alebo stratili zmysel.



Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) považuje pozemkové úpravy za jednu z priorít rezortu. Ešte začiatkom júla minister uviedol, že projekty zamerané na pozemkové úpravy, tvorbu zelenej krajiny a trvalo udržateľného života na vidieku, by sa mali naplno rozbehnúť v najbližších rokoch. "Vláda SR deklaruje, že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy na celom Slovensku ukončené, čo vyrieši problémy katastra, pôdy, nájomných vzťahov, ale aj kríženia farmárov na poliach," dodal vtedy Mičovský.