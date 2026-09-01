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Maďarské hospodárstvo v druhom kvartáli medziročne vzrástlo o 1,7 %
Hospodársky rast krajiny bol najsilnejší od druhého štvrťroka 2024.
Autor TASR
Budapešť 1. septembra (TASR) - Maďarská ekonomika sa v druhom štvrťroku medziročne zväčšila o 1,7 %, čiže rovnakým tempom ako v predchádzajúcom kvartáli. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hospodársky rast krajiny bol najsilnejší od druhého štvrťroka 2024. Výrazne sa zvýšila produkcia priemyslu, ktorý vzrástol o 3,7 %. Produkcia odvetvia služieb sa zvýšila o 1,9 %, pričom najviac k tomu prispeli služby v oblasti odborných, vedeckých, technických a administratívnych činností. Stavebná výroba však klesla o 0,3 % a poľnohospodárska výroba sa oslabila o 12,4 %. Spotreba maďarských domácností počas apríla až júna medziročne vrástla o 4,5 %, ale tvorba hrubého fixného kapitálu sa o 6,3 % znížila.
Medzikvartálne sa maďarský hrubý domáci produkt podľa sezónne upravených údajov v druhom štvrťroku posilnil o 0,5 % po raste o 0,8 % v prvom kvartáli. Predbežný odhad naznačoval, že medzikvartálny rast maďarskej ekonomiky bol iba na úrovni 0,4 %.
Hospodársky rast krajiny bol najsilnejší od druhého štvrťroka 2024. Výrazne sa zvýšila produkcia priemyslu, ktorý vzrástol o 3,7 %. Produkcia odvetvia služieb sa zvýšila o 1,9 %, pričom najviac k tomu prispeli služby v oblasti odborných, vedeckých, technických a administratívnych činností. Stavebná výroba však klesla o 0,3 % a poľnohospodárska výroba sa oslabila o 12,4 %. Spotreba maďarských domácností počas apríla až júna medziročne vrástla o 4,5 %, ale tvorba hrubého fixného kapitálu sa o 6,3 % znížila.
Medzikvartálne sa maďarský hrubý domáci produkt podľa sezónne upravených údajov v druhom štvrťroku posilnil o 0,5 % po raste o 0,8 % v prvom kvartáli. Predbežný odhad naznačoval, že medzikvartálny rast maďarskej ekonomiky bol iba na úrovni 0,4 %.