< sekcia Ekonomika
Maďarské maloobchodné tržby v decembri medziročne stúpli o 3,5 %
Išlo o najväčší rast maloobchodu krajiny od apríla.
Autor TASR
Budapešť 5. februára (TASR) - Tržby maďarského maloobchodu sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 3,5 %. Medziročné tempo ich rastu sa zrýchlilo z úrovne 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Išlo o najväčší rast maloobchodu krajiny od apríla. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilneniu rastu pomohol najmä lepší predaj pohonných látok, ktorý sa zväčšil o 1,7 % po novembrovom zvýšení o 0,7 %. Rast maloobchodného predaja potravín sa však spomalil, keďže stúpol o 2,1 % po zväčšení o 2,6 % v novembri. Spomalil sa najmä rast tržieb nešpecializovaných predajní potravín a nápojov na 3,3 % z novembrových 4,3 %. Zmiernil sa aj predaj nepotravinárskych tovarov. V decembri stúpol o 4,3 % po posilnení o 4,6 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa maďarské maloobchodné tržby v decembri podľa sezónne upravených údajov zvýšili o 0,2 %. V novembri medzimesačne stúpli o 0,1 %. Za celý minulý rok maloobchod krajiny vzrástol o 2,9 %. V roku 2024 sa zväčšil menej výrazne, a to o 2,6 %.
Posilneniu rastu pomohol najmä lepší predaj pohonných látok, ktorý sa zväčšil o 1,7 % po novembrovom zvýšení o 0,7 %. Rast maloobchodného predaja potravín sa však spomalil, keďže stúpol o 2,1 % po zväčšení o 2,6 % v novembri. Spomalil sa najmä rast tržieb nešpecializovaných predajní potravín a nápojov na 3,3 % z novembrových 4,3 %. Zmiernil sa aj predaj nepotravinárskych tovarov. V decembri stúpol o 4,3 % po posilnení o 4,6 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa maďarské maloobchodné tržby v decembri podľa sezónne upravených údajov zvýšili o 0,2 %. V novembri medzimesačne stúpli o 0,1 %. Za celý minulý rok maloobchod krajiny vzrástol o 2,9 %. V roku 2024 sa zväčšil menej výrazne, a to o 2,6 %.