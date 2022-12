Maďarské veto pomoci pre Ukrajinu znamená hľadať alternatívne riešenia

Brusel 7. decembra (TASR) - Maďarsko, ktoré v utorok na rokovaní ministrov financií EÚ (Ecofin) vetovalo balík finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu v objeme 18 miliárd eur, prinútilo Európsku komisiu a ostatné členské krajiny hľadať alternatívne riešenie ako zabezpečiť, aby Kyjev už v januári dostal prvú tranžu očakávanej finančnej pomoci. Na správu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn po oznámení pozície Maďarska na Ecofine uviedol, že exekutíva EÚ sa bude zaoberať tým, ako poskytnúť Ukrajine potrebné riešenie už od januára. Viacerí predstavitelia EÚ uviedli, že by to znamenalo niečo ako už fungujúci mechanizmus posilnenej spolupráce, čiže legálny spôsob, ako sa vyhnúť vetovaniu jednej členskej krajiny.



Podľa Politico takéto riešenie by si však vyžadovalo, aby krajiny EÚ poskytli záruky viazané na ich vnútroštátne rozpočty, čo si v niektorých prípadoch vyžiada schválenie parlamentom a celý proces finančnej pomoci to môže oddialiť.



Politico skonštatoval, že maďarský premiér Viktor Orbán sa rozhodol hrať "tvrdú hru", keď využil potrebu poskytnúť súhlas pre finančnú pomoc Ukrajine ako páku na odblokovanie fondov EÚ, ktoré by mala jeho krajina získať cez národný plán obnovy a odolnosti.



Utorňajšie maďarské veto tiež viedlo k tomu, že rozhodnutia o všetkých ostatných bodoch, o ktorých rokovali ministri financií, boli odložené – minimálna sadzba dane z príjmu právnických osôb, maďarský ozdravný plán a s ním spojené granty vo výške 5,8 miliardy eur a tiež rozhodnutie o zmrazení 7,5 miliardy eur z eurofondov pre Maďarsko v súvislosti s korupciou.



"Neboli sme schopní prijať tento balík ako celok, ale nenecháme sa odradiť. Našou ambíciou zostáva, že v januári začneme vyplácať financie Ukrajine," povedal český minister financií Zbyněk Stanjura, ktorý viedol zasadnutie ministrov v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ.



Stanjura v tejto súvislosti poveril Radu EÚ, aby pracovala na riešení, ktoré podporí 26 zvyšných členských štátov, čím sa podarí obísť maďarské veto.



České predsedníctvo podľa Politico musí rozhodnúť o ďalšom postupe. V hre je mimoriadne zasadnutie ministrov financií, s možným dátumom 12. decembra, alebo túto agendu prenechá na "vyššiu úroveň", na diskusie šéfov vlád a štátov počas decembrového samitu EÚ (15 - 16. 12).



Členské krajiny EÚ majú termín do 19. decembra na to, aby zaujali stanovisko k zmrazeniu eurofondov pre Maďarsko. Premiér Orbán zas vie, že musí mať národný plán obnovy schválený do konca roka, inak riskuje stratu 70 percent z grantov z balíka vo výške 5,8 miliardy eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)