Maďarské Wizz Air zaznamenali v roku 2020/2021 stratu 576 miliónov eur

Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air počítajú s tým, že môžu aj v prebiehajúcom fiškálnom roku zostať v červených číslach. Vo fiškálnom roku 2020/2021 (do 31. marca) poznačenom koronakrízou zaznamenali stratu 576 miliónov eur po čistom zisku 281 miliónov eur v prechádzajúcom roku.



"Ak neuvidíme urýchlené a trvalé zrušenie koronavírusových reštrikcií, očakávame čistú stratu aj vo fiškálnom roku 2022," uviedol šéf spoločnosti József Váradi.



Aerolínie stoja pred ďalším prechodným rokom a predpokladajú, že v prebiehajúcom kvartáli budú lietať na úrovni 30 % svojich kapacít spred krízy a že k plnému letovému plánu sa vrátia až vo fiškálnom roku 2022/2023.



Aj napriek pokračujúcej neistote využili Wizz Air rovnako ako ich nízkonákladoví konkurenti ako Ryanair koronakrízu na to, aby otvorili nové linky. Wizz Air aktuálne lieta na 43 letísk, pred pandémiou to bolo 25. Navyše, ich letka sa zvýšila o 16 lietadiel a na konci minulého roka dosiahla celkovo 137 strojov.