Maďarsko a Rosatom sa dohodli na prácach pri rozšírení elektrárne Paks

Moskva 14. novembra (TASR) - Maďarsko a ruská štátna spoločnosť Rosatom sa dohodli na harmonograme prác pri dlho plánovanom rozšírení jadrovej elektrárne Paks. Oznámil to v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Príslušnú dohodu podpísal so šéfom Rosatomu Alexejom Lichačovom v lokalite elektrárne, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Paks asi 100 kilometrov južne od Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Teraz môžeme s istotou povedať, že dva nové bloky budú pripojené k sieti začiatkom roka 2030," povedal Szijjártó. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Maďarský premiér Viktor Orbán sa na ich výstavbe dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014.



Reaktory a palivové tyče dodá Rosatom. Moskva poskytla aj pôžičku vo výške 10 miliárd eur, ktorá pokrýva viac ako 80 % nákladov. Orbán plány nezmenil ani po začatí vojny Ruska proti Ukrajine vo februári 2022, a to ani napriek medzinárodnému tlaku. Realizácia projektu nepostupovala tak rýchlo, ako sa očakávalo, a maďarský úrad jadrového dozoru udelil potrebné stavebné povolenia len minulý rok.



Elektráreň Paks postavili v rokoch 1969 až 1987. Jediná atómová elektráreň na území Maďarska pokrýva so svojimi štyrmi reaktormi vyše polovice celkovej spotreby elektriny v krajine.