Maďarsko a Rumunsko prepoja do roku 2024 aj treťou diaľnicou

Budapešť/Bukurešť 18. februára (TASR) - Do roku 2024 vybudujú medzi Maďarskom a Rumunskom aj tretie diaľničné prepojenie, ktoré bude medzi mestami Mátészalka a Satu Mare. Podľa agentúry MTI sa na tom vo štvrtok dohodol v Bukurešti maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó s viacerými ministrami novej rumunskej vlády vrátane šéfa diplomacie Bogdana Auresca.



Súčasťou dohody je aj otvorenie viacerých maďarsko-rumunských hraničných priechodov, ktoré síce existujú, ale chýba povolenie na ich používanie. Podľa Szijjártóa existuje desať takýchto ciest vedúcich ku hraniciam. "Maďarsko sa zaviazalo vybudovať infraštruktúru a rumunskú stranu sme požiadali, aby povolila používanie týchto ciest," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Ministri hovorili aj o zdvojkoľajnení železničnej trate Budapešť - Békešská Čaba - Lökösháza, ktorá smeruje na rumunskej strane dvojkoľajovou traťou k maďarským hraniciam až po stanicu Curtici. Aj tento projekt by mal byť ukončený do roku 2024.



"Maďarsko-slovenské a maďarsko-srbské vzťahy sú príkladom toho, ako možno použiť spoločné praktické úspechy na posilnenie vzájomnej dôvery, na základe ktorej potom možno prediskutovať aj citlivé otázky týkajúce sa práv menšinových spoločenstiev," zdôraznil Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)