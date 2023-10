Maďarsko a Slovinsko podpísali dohodu o prepojení plynovodov

Budapešť 4. októbra (TASR) - Maďarsko a Slovinsko podpísali dohodu, v zmysle ktorej do dvoch rokov prepoja svoje plynovody a budú úzko spolupracovať v oblasti atómovej energetiky, oznámil v stredu v Budapešti minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie na spoločnej tlačovej konferencii so slovinským ministrom pre klímu a energetiku Bojanom Kumerom pripomenul, že Maďarsko už prepojilo svoju elektrickú sieť so všetkými siedmimi susedmi a zrealizovalo prepojenie plynovodov so šiestimi susedmi, pričom zostáva tak urobiť ešte v prípade Slovinska.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)