Maďarsko bude ďalej dovážať ruskú ropu prostredníctvom ropovodu Družba

Budapešť 11. decembra (TASR) - Maďarsku sa podarilo odvrátiť hrozbu pre dodávky energií ohrozujúce jeho dodávky energie, keďže získalo výnimky z ustanovení nového balíka sankcií Európskej únie (EÚ) proti, uviedol v pondelok v Bruseli minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Výnimka zo sankcií, vďaka ktorej môže Maďarsko dovážať ruskú prostredníctvom ropovodu Družba, bude pokračovať, povedal minister počas prestávky v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Bez ropovodu Družba by Maďarsko a Slovensko neboli dostatočne zásobované, keďže chorvátska tranzitná kapacita je príliš obmedzená, uviedol ďalej Szijjártó. Rovnako boli podľa neho zamietnuté všetky návrhy na sankcie týkajúce sa jadrového priemyslu. Presadenie takýchto návrhov by znemožnilo rozšírenie maďarskej jadrovej elektrárne Paks, ktorá je kľúčová pre energetickú bezpečnosť krajiny, uzavrel minister.



Podľa maďarského ministerstva energetiky prichádza 65 % ropy do krajiny z Ruska a prepravuje sa cez ropovod Družba alebo prostredníctvom ropovodu Adria.