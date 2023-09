Maďarsko bude dostávať plyn už aj zo severu

Budapešť 6. septembra (TASR) - Zemný plyn bude do Maďarska po prvý raz prúdiť už aj zo severu, a to vďaka výstavbe nového LNG terminálu v poľskom Gdansku. Dosiahnutie príslušnej politickej dohody medzi Poľskom a Maďarskom oznámil v stredu v meste Karpacz na juhozápade Poľska maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó po stretnutí s poľskou ministerkou klímy a životného prostredia Annou Moskwa informoval, že skutočnosť, že maďarská ropná spoločnosť MOL vstúpila na poľský trh a že poľský Orlen sa objavil aj v Maďarsku, poskytuje dobrý základ pre rozvoj vzájomnej maďarsko-poľskej energetickej spolupráce.



Z hľadiska diverzifikácie sa podľa slov maďarského ministra otvára nová príležitosť zo severu, keďže v poľskom Gdansku sa buduje nový terminál na príjem skvapalneného zemného plynu s ročnou kapacitou až 4,5 miliardy kubických metrov, ktorý už nebude slúžiť domácej spotrebe, ale exportu.



"Znamená to pre nás príležitosť na zavedenie novej trasy prepravy plynu, keďže je vybudované aj plynovodné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom a naše systémy plynovodu medzi Slovenskom a Maďarskom sme už dávno prepojili. Vieme tak distribuovať aj významné množstvo zemného plynu ročne prostredníctvom tejto prepravnej trasy," dodal Szijjártó.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)