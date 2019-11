Maďarsko bude spolupracovať s Huawei pri budovaní svojej siete 5G

Budapešť 5. novembra (TASR) - Maďarsko bude spolupracovať s čínskym telekomunikačným gigantom Huawei pri budovaní svojej vysokorýchlostnej siete 5G. Vyhlásil to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na podujatí v Číne. Informovala o tom v utorok maďarská agentúra MTI.



Szijjártó povedal, že Huawei bude spolupracovať so spoločnosťami Vodafone a Deutsche Telekom pri zavádzaní 5G siete v krajine. Maďarsko spustilo tender na 5G v júni.



Začiatkom tohto roka minister pre inovácie a technológie László Palkovics pre agentúru Reuters povedal, že Maďarsko nemá žiadne dôkazy o tom, že zariadenie spoločnosti Huawei predstavuje bezpečnostnú hrozbu.



USA už dlhšie vyvíjajú tlak na svojich spojencov, aby nepoužívali zariadenia Huwaei vo svojich sieťach pre podozrenie zo špionáže. Čínsky gigant má totiž tesné väzby s vládou v Pekingu.



Koncom apríla tohto roka americká vláda pridala Huawei na tzv. čiernu listinu zahraničných firiem, s ktorými nemôžu americké spoločnosti obchodovať bez špeciálnej licencie. To znamená, že im nemôžu predávať svoje produkty a služby ani od nich nakupovať.