Maďarsko bude vetovať sankcie EÚ proti Rusku ohľadom energií

Budapešť 2. mája (TASR) - Maďarsko je pripravené vetovať sankcie Európskej únie (EÚ) namierené na ruský ropný sektor, ak by obmedzovali možnosti Budapešti týkajúce sa dovozu energií, uviedol šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Očakáva sa, že Európska komisia (EK) navrhne prijať reštrikcie na import ruskej ropy, ktoré by znamenali postupné utlmovanie, pričom jej dovoz by sa mal úplne zastaviť do konca roka. EÚ už rokuje o šiestom balíku sankcií proti Rusku, ktorého cieľom bude aj ropný sektor. Nemecko, ktoré to ešte do minulého týždňa odmietalo, už embargo na ruskú ropu podporilo.



Maďarsko je vysoko závislé od ruských energií a patrí medzi najhlasnejších kritikov rozšírenia sankcií. Vláda premiéra Viktora Orbána varovala pred rozsiahlymi škodami, ktoré by maďarskej ekonomike spôsobilo zastavenie dodávok ruskej ropy a plynu.



"Keďže takéto rozhodnutie vyžaduje jednohlasnú podporu, nemá zmysel, aby komisia navrhla sankcie týkajúce sa zemného plynu a ropy, ktoré by obmedzili maďarské dodávky," povedal Gulyás v nedeľu (1. 5.) v rozhovore pre spravodajskú televíziu HírTV.



Maďarský postoj k sankciám na ruský plyn a ropu "sa nezmenil, nepodporujeme ich", uviedol v pondelok hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács na Facebooku. Poprel správu nemeckej televízie ZDF, ktorá v nedeľu priniesla informáciu, že Maďarsko a Rakúsko prestali hroziť vetovaním.