Maďarsko cez Európsku akadémiu rekvalifikuje 40.000 zamestnancov

Brusel 30. novembra (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre inštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič privítal zámer Maďarska rekvalifikovať domácu pracovnú silu prostredníctvom Európskej batériovej akadémie (EBA akadémie). Oznámila to v utorok Európska komisia.



Šefčovič sa v pondelok (29.11.) v Budapešti zúčastnil na slávnostnom podpise Memoranda o porozumení, ktorý v spolupráci s Európskou batériovou akadémiou spustí takzvaný maďarský národný program rekvalifikácií.



Cieľom je posilniť maďarský batériový priemysel a pomôcť pri riešení výziev v oblasti zručností prostredníctvom preškolenia až 40.000 ľudí, k čomu by malo dôjsť v rokoch 2021 až 2025.



Program rekvalifikácií má podporiť priemyselnú transformáciu automobilového a energetického sektora v Maďarsku a sformovanie batériového priemyslu od ťažby surovín až po recykláciu batérií.



Komisia pripomenula, že Maďarsko patrí medzi desať popredných svetových exportérov batérií a je najväčším výrobcom batériových článkov v Európe.



Memorandum okrem Šefčoviča podpísali aj maďarský minister pre inovácie a technológie László Palkovics a generálny riaditeľ spoločnosti EIT InnoEnergy Diego Pavía.



"Je to už tretí významný podpis tohto druhu, po memorande so Španielskom a Francúzskom, a dúfam, že budú nasledovať mnohé ďalšie," uviedol Šefčovič v správe pre médiá. Spresnil, že prechod na zelené hospodárstvo, čomu nový typ batérií napomáha, sa týka predovšetkým ľudí a preto investovanie do ich zručností je najvyššou prioritou.



Aj to je podľa neho dôvod, prečo Európska aliancia pre batérie zriadila EBA akadémiu, ktorá má do roku 2025 pomôcť rekvalifikovať a zvýšiť kvalifikáciu približne 800.000 ľudí, ktorých toto odvetvie potrebuje.



Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dohodu s Maďarskom považuje za spôsob, ako premeniť vzdelávaciu dimenziu európskych inovačných politík na konkrétne činy. Podľa jej slov Európska batériová akadémia je vynikajúca iniciatíva, ktorá poskytne nevyhnutné základné zručnosti na ekologický prechod a vytvorí zároveň nové vysokokvalitné pracovné miesta v Európe.



Dohoda o vytvorení Európskej batériovej akadémie vznikla v marci tohto roku v rámci konferencie na vysokej úrovni zorganizovanou Európskou alianciou pre batérie. Pri tejto príležitosti Šefčovič poveril spoločnosť EIT InnoEnergy, ktorá už mala skúsenosti s poskytovaním vzdelávania pre rekvalifikácie v oblasti výroby batérií, aby sa spojila so zainteresovanými členskými štátmi s cieľom pripraviť návrhy projektov špecifických pre jednotlivé krajiny a založiť EBA akadémiu. Tá i v spolupráci s miestnymi expertmi na odborné vzdelávanie má vytvoriť a rozvíjať učebné osnovy a zaistiť odbornú prípravu zamestnancov na základe špecifických potrieb tohto odvetvia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)