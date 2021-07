Maďarsko chce odkúpiť letisko v Budapešti od zahraničných akcionárov

Budapešť 12. júla (TASR) - Maďarsko sa ponúklo, že odkúpi budapeštianske letisko od zahraničných akcionárov v snahe vrátiť ho späť do štátnych rúk a chrániť „národné záujmy“.



Vláda premiéra Viktora Orbána začiatkom tohto roka prejavila záujem o kúpu väčšinového podielu na hlavnom maďarskom medzinárodnom letisku s tým, že jeho privatizácia v minulosti bola proti „strategickým záujmom“ krajiny.



Orbán, ktorý má vážne nezhody s Európskou komisiou v mnohých otázkach, uviedol, že chce vidieť letisko v domácich rukách. Jeho majitelia však doteraz neprejavili záujem o predaj.



Od roku 2010, keď sa Orbán dostal k moci, jeho vláda posilnila štátne vlastníctvo v strategických odvetviach, ako sú energetika, bankovníctvo a médiá.



Najväčším akcionárom na budapeštianskom letisku s podielom vo výške 55,44 % je spoločnosť AviAlliance GmbH, predtým Hochtief AirPort GmbH, ktorú vlastní kanadský dôchodkový fond Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments).



Spoločnosť AviAlliance v pondelok potvrdila, že dostala ponuku od maďarskej vlády, o ktorú nežiadala. „Môžeme potvrdiť, že maďarská vláda predložila nezáväznú ponuku akcionárom budapeštianskeho letiska. V záujme našich akcionárov a z právnych dôvodov sme povinní skontrolovať potenciálne ponuky,“ napísala AviAlliance v e-mailovej správe. Dodala, že išlo o nevyžiadanú ponuku a ona sama plánuje aj naďalej pôsobiť na letisku v Budapešti a dúfa, že bude mať na to príležitosť.



Singapurská GIC Special Investments a kanadská Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) vlastnia každá vyše 21 % na letisku.



Hovorca vlády a kanadská CDPQ odmietli túto správu komentovať a GIC sa k nej zatiaľ nevyjadrila.



Maďarský štát v súčasnosti nemá žiadny podiel na letisku, ktoré bolo sprivatizované v roku 2005.



László Palkovics, minister pre inovácie a technológie, ktorý má na starosti dohodu o letisku, minulý mesiac pre web vasarnap.hu uviedol, že získanie letiska je kľúčom k obnoveniu cestovného ruchu po pandémii nového koronavírusu. A kritizoval jeho majiteľov, že neinvestovali dosť do kvality služieb.



Letisko Budapešť je rýchlo rastúce stredne veľké letisko, ktoré ťažilo z rozmachu nízkonákladových letov, ale v dôsledku pandémie čelí ťažkostiam.



AviAlliance, ktorá vlastní podiely v piatich letiskách vrátane Hamburgu, Düsseldorfu a Atén, uviedla, že rovnako ako všetky európske letiská, aj Budapešť tvrdo zasiahlo ochorenie COVID-19. Poznamenala tiež, že aj počas krízy pokračovala v investovaní do infraštruktúry a prevádzky letiska, pretože verí v jeho rýchle ekonomické oživenie a potenciál dlhodobého rastu.