Maďarsko je pripravené na zimnú vykurovaciu sezónu

Budapešť 2. septembra (TASR) - Maďarsko sa na zimnú vykurovaciu sezónu pripravilo primeranými zásobami zemného plynu a dlhodobými zmluvami zabezpečujúcimi domácu spotrebu zemného plynu. Oznámil to v piatok podľa servera Origo.hu predseda maďarského úradu pre reguláciu sieťových odvetví MEKH Péter János Horváth, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predseda spresnil, že kým v priemere členské krajiny Európskej únie sú schopné uskladniť 27 % zemného plynu svojej ročnej spotreby, maďarské kapacity umožnia skladovať až 58 % ročnej spotreby.



"V súčasnosti sú maďarské zásobníky naplnené na vyše 60 % a dopĺňanie zásob priebežne pokračuje," povedal Horváth.



V súvislosti s plánmi EÚ dosiahnuť nezávislosť od dodávok ruského zemného plynu predseda MEKH vyjadril presvedčenie, že väčšina z nich môže byť účinná len v strednodobom alebo dlhodobom horizonte, ale v nasledujúcom vykurovacom období príliš nepomôžu.



"V krátkodobom a strednodobom horizonte pre Maďarsko neexistuje alternatíva k ruskému zemnému plynu," zdôraznil s poznámkou, že to platí najmä z hľadiska geografickej polohy Maďarska.



Ruský energetický gigant Gazprom zvýši dodávky zemného plynu do Maďarska aj v septembri a októbri. Vyhlásil to v stredu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Toto vyhlásenie prišlo v čase, keď Moskva znížila alebo zastavila dodávky do väčšiny európskych krajín, ktoré na ňu uvalili sankcie za inváziu na Ukrajinu, čo spôsobilo prudký nárast cien plynu aj energií.



Po júlovej návšteve Szijjártóa v Moskve dodal Gazprom v auguste Maďarsku dodatočných 2,6 milióna kubických metrov (m3) plynu denne nad rámec predtým zazmluvneného množstva.



Budapešť sa potom dohodla s Gazpromom na dodatočných objemoch aj v septembri a októbri, povedal Szijjártó a dodal, že Gazprom zvýši dodávky Maďarsku o 5,8 milióna m3 denne od 1. septembra.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)