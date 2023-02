Maďarsko nechá regulované ceny energií pre obyvateľstvo do konca roka

Budapešť 16. februára (TASR) - Súčasná regulovaná cena elektriny, plynu a dodávky tepla pre obyvateľstvo v Maďarsku bude zachovaná počas celého roka a nebude zvýšený ani poplatok za používanie systému dodávok energií. Podľa servera portfolio.hu to vo štvrtok oznámil v Budapešti šéf rezortu energetiky Csaba Lantos, informuje spravodajca TASR.



Minister dodal, že maloobchodná trhová cena energií nad hranicou priemerného odberu zostane zatiaľ nezmenená do 30. apríla.



Spotreba zemného plynu sa vlani znížila o 17 % a v decembri o 25 %, dodal Lantos, podľa ktorého je prekvapujúce, že aj spotreba elektriny klesla, lebo sa predpokladalo, že veľa ľudí prejde z plynu na elektrinu, pre to očakával skôr nárast spotreby elektriny.