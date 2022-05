Maďarsko nevidí v zákaze ruskej ropy záruku energetickej bezpečnosti

Budapešť 4. mája (TASR) - Maďarsko v stredu uviedlo, že v navrhovanom zákaze Európskej únie (EÚ) na ruskú ropu nevidí žiadnu záruku svojej energetickej bezpečnosti.



"Nevidíme žiadny plán ani záruku, ako by sa na základe súčasných návrhov dal zvládnuť prechod, a čo zaručí energetickú bezpečnosť Maďarska," uviedol tlačový odbor maďarskej vlády vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP, ktoré prevzala TASR.



Na otázku, či to znamená, že Maďarsko jednoznačne odmieta návrh EÚ, tlačová kancelária neodpovedala.



Podľa návrhu Európskej komisie dostanú Maďarsko a Slovensko, ktoré sú značne závislé od ruskej ropy, viac času na zastavenie jej dovozu z Ruska, do roku 2023, zatiaľ čo ostatné krajiny by mali prestať nakupovať ruskú ropu do konca tohto roka.



Veľvyslanci z 27 krajín Európskej únie (EÚ) sa stretnú v stredu, aby posúdili návrh na sankcie, ktorý bude potrebovať jednomyseľné schválenie.



Maďarsko doposiaľ odmietalo podporiť akýkoľvek zákaz dovozu energií z Ruska. Premiér Viktor Orbán, ktorý si v uplynulých rokoch pestoval úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pritom poukázal na závislosť svojej krajiny od ruského plynu a ropy.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok (3. 5.) zopakoval, že "v súčasnosti je fyzicky nemožné fungovanie Maďarska alebo maďarskej ekonomiky bez ruskej ropy". Podľa hovorcu vlády Zoltána Kovácsa až 65 % dodávok ropy do Maďarska pochádza z Ruska a v prípade plynu je to 85 %.