Maďarsko obmedzí zamestnávanie cudzincov iba na nevyhnutné prípady

Budapešť 31. októbra (TASR) - Maďarsko zavádza nové prísne pravidlá, ktoré obmedzia zamestnávanie cudzincov iba na nevyhnutné prípady. Vyhlásil to v utorok Sándor Czomba, štátny tajomník pre politiku zamestnanosti na ministerstve hospodárskeho rozvoja. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Pokiaľ je to možné, domáce pracovné miesta musia obsadiť Maďari, uviedol Czomba. Situáciu na maďarskom trhu práce označil za jednu z najlepších v rámci Európskej únie (EÚ), čo podľa neho znamená, že každý, kto chce, si skôr či neskôr nájde v krajine prácu. V súčasnosti môžu mať zamestnanci zo zahraničia povolenie na pobyt aj po skončení pracovnej zmluvy a nové pravidlá túto medzeru sprísnia, dodal.



Zamestnávatelia si chcú udržať svoju pracovnú silu a je pravdepodobné, že čoskoro sa so zamestnancami dohodnú na zvýšení základnej minimálnej mzdy, ako aj minimálnej mzdy pre kvalifikovaných pracovníkov od budúceho roka, pričom rozdiel medzi oboma kategóriami sa môže postupne vytratiť, uzavrel Czomba.