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Maďarsko plánuje do konca roka dokončiť audit projektu Paks II
Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
Autor TASR
Antalya/Paks 15. novembra (TASR) - Maďarsko plánuje do konca tohto roka dokončiť audit projektu výstavby jadrovej elektrárne Paks II, vyhlásil v sobotu (14. 11.) Attila Ságodi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Paks II. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V súčasnosti vykonávame formálny a dôkladný audit celého projektu - od návrhu, pripravenosti projektovej dokumentácie a harmonogramov prác až po finančné, technologické a právne aspekty. Audit plánujeme dokončiť do konca tohto roka, pričom následne posúdime, či je potrebná ďalšia, podrobnejšia analýza alebo dodatočné kroky,“ povedal Ságodi.
Podľa jeho slov má nová maďarská vláda o projekt Paks II veľký záujem, osoby s rozhodovacou právomocou však zatiaľ nedisponujú všetkými potrebnými informáciami. „Momentálne sú v štádiu ich zhromažďovania. Ide o mimoriadne zložitý projekt, v skutočnosti vôbec najväčší v Maďarsku. Všetci si to uvedomujú a vedúci predstavitelia musia preniknúť do detailov, aby pochopili aktuálnu situáciu. Až potom budú môcť prijať kvalifikované rozhodnutie a stanoviť správny smer,“ vysvetlil.
Aj otázka financovania je veľmi komplexná, poznamenal Ságodi. „Nejde len o to, či vláda vyčlení finančné prostriedky, alebo nie. Existuje tu prepracovaná štruktúra zmluvy typu EPC, ktorá ukladá povinnosti všetkým zúčastneným stranám. Vláda preto nemôže len tak svojvoľne rozhodnúť o ďalšom postupe. Namiesto toho sa pracuje na zhromaždení potrebných podkladov, aby bolo možné prijať podložené rozhodnutie a zvoliť správny prístup,“ uzavrel Ságodi.
Zmluva typu EPC (Engineering, Procurement and Construction - projektovanie, obstarávanie a výstavba) je dohoda na kľúč, v rámci ktorej jeden generálny dodávateľ zabezpečuje celý projekt - od prípravy projektovej dokumentácie a dodávky zariadení až po výstavbu, montáž a uvedenie do prevádzky.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Na ich výstavbe sa dohodol bývalý maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014.
„V súčasnosti vykonávame formálny a dôkladný audit celého projektu - od návrhu, pripravenosti projektovej dokumentácie a harmonogramov prác až po finančné, technologické a právne aspekty. Audit plánujeme dokončiť do konca tohto roka, pričom následne posúdime, či je potrebná ďalšia, podrobnejšia analýza alebo dodatočné kroky,“ povedal Ságodi.
Podľa jeho slov má nová maďarská vláda o projekt Paks II veľký záujem, osoby s rozhodovacou právomocou však zatiaľ nedisponujú všetkými potrebnými informáciami. „Momentálne sú v štádiu ich zhromažďovania. Ide o mimoriadne zložitý projekt, v skutočnosti vôbec najväčší v Maďarsku. Všetci si to uvedomujú a vedúci predstavitelia musia preniknúť do detailov, aby pochopili aktuálnu situáciu. Až potom budú môcť prijať kvalifikované rozhodnutie a stanoviť správny smer,“ vysvetlil.
Aj otázka financovania je veľmi komplexná, poznamenal Ságodi. „Nejde len o to, či vláda vyčlení finančné prostriedky, alebo nie. Existuje tu prepracovaná štruktúra zmluvy typu EPC, ktorá ukladá povinnosti všetkým zúčastneným stranám. Vláda preto nemôže len tak svojvoľne rozhodnúť o ďalšom postupe. Namiesto toho sa pracuje na zhromaždení potrebných podkladov, aby bolo možné prijať podložené rozhodnutie a zvoliť správny prístup,“ uzavrel Ságodi.
Zmluva typu EPC (Engineering, Procurement and Construction - projektovanie, obstarávanie a výstavba) je dohoda na kľúč, v rámci ktorej jeden generálny dodávateľ zabezpečuje celý projekt - od prípravy projektovej dokumentácie a dodávky zariadení až po výstavbu, montáž a uvedenie do prevádzky.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Na ich výstavbe sa dohodol bývalý maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014.