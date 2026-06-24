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Maďarsko plánuje výrazne urýchliť rozvoj veternej energie
Minister zdôraznil dôležitosť diverzifikácie obnoviteľných zdrojov energie.
Autor TASR
Budapešť 24. júna (TASR) - Maďarská vláda posilní energetickú nezávislosť a bezpečnosť krajiny prostredníctvom čistejšej, bezpečnejšej a udržateľnejšej energie, oznámil v stredu minister hospodárstva a energetiky István Kapitány. Cieľom je zvýšiť kapacitu veternej energie do roku 2030 na viac ako desaťnásobok súčasnej úrovne, a to s podporou Európskej únie, uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.
„Ide o významný krok vpred, keďže kapacita veternej energie bola od roku 2016 prakticky zmrazená na úrovni 330 megawattov,“ povedal Kapitány a dodal, že hoci výroba zelenej energie v posledných rokoch výrazne narástla, väčšina stále pochádza zo slnka. Minister zdôraznil dôležitosť diverzifikácie obnoviteľných zdrojov energie. Vláda podľa neho 31. augusta otvorí verejnú súťaž na najmenej 700 megawattov novej kapacity veterných elektrární, čo predstavuje investíciu v hodnote takmer jednej miliardy eur. Verejné konzultácie k tejto súťaži sa začnú v polovici júla, dodal.
Do roku 2030 budú verejné súťaže zahŕňať štyri gigawatty novej kapacity veterných elektrární, čo zhruba zodpovedá štyrom blokom jadrovej elektrárne Paks, priblížil Kapitány.
„Ide o významný krok vpred, keďže kapacita veternej energie bola od roku 2016 prakticky zmrazená na úrovni 330 megawattov,“ povedal Kapitány a dodal, že hoci výroba zelenej energie v posledných rokoch výrazne narástla, väčšina stále pochádza zo slnka. Minister zdôraznil dôležitosť diverzifikácie obnoviteľných zdrojov energie. Vláda podľa neho 31. augusta otvorí verejnú súťaž na najmenej 700 megawattov novej kapacity veterných elektrární, čo predstavuje investíciu v hodnote takmer jednej miliardy eur. Verejné konzultácie k tejto súťaži sa začnú v polovici júla, dodal.
Do roku 2030 budú verejné súťaže zahŕňať štyri gigawatty novej kapacity veterných elektrární, čo zhruba zodpovedá štyrom blokom jadrovej elektrárne Paks, priblížil Kapitány.