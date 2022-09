Maďarsko plánuje znížiť spotrebu plynu vo verejnom sektore o štvrtinu

Budapešť 8. septembra (TASR) - Maďarsko chce, aby vzhľadom na rastúce ceny energií verejné inštitúcie a podniky znížili spotrebu plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny o štvrtinu. Povedal to vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás s tým, že redukcia sa nebude týkať nemocníc a sociálnych inštitúcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Do dvoch týždňov by jednotlivé ministerstvá mali predložiť plány na zníženie spotreby plynu oproti úrovni z predchádzajúceho roka o 25 %," povedal Gulyás na tlačovej konferencii. Okrem toho dodal, že maximálna teplota v budovách verejnej správy bude stanovená na 18 stupňov Celzia.



Zároveň vyzval domácnosti, aby s plynom a elektrickou energiou nakladali hospodárne a uviedol, že vláda bude regulovať ceny palivového dreva, aby bolo pre bežných obyvateľov prístupnejšie. Pomoc plánuje maďarská vláda poskytnúť aj energeticky náročným malým podnikom s cieľom udržať pracovné miesta.