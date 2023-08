Maďarsko požiada EK o úver 3,9 miliardy eur, nárok má na 9,7 miliardy

Budapešť 31. augusta (TASR) - Maďarská vláda predloží Európskej komisii žiadosť o úver vo výške 3,9 miliardy, pričom Maďarsko v rámci ozdravného fondu EÚ malo pôvodne nárok na úver vo výške 9,7 miliardy eur. Podľa servera napi.hu to uviedol vo štvrtok minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister dodal, že do 11. augusta bolo v rámci verejnej konzultácie doručených niekoľko návrhov, z nich niektoré zahrnuli do plánov tohto rozvojového programu.



Prostriedky úveru sú určené na financovanie energetickej infraštruktúry, tendrov na energetickú efektívnosť a projektov zelenej transformácie. Termín ich realizácie je koniec leta 2026, dodal Navracsics.



Internetové vydanie denníka Népszava v tejto súvislosti podotklo, že v roku 2021 ešte vláda premiéra Viktora Orbána tvrdila, že nemieni čerpať z uvedeného úveru.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)