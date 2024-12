Maďarsko požiadalo USA o výnimku zo sankcií na Gazprombank

Brusel 4. decembra (TASR) - Maďarsko požiadalo Spojené štáty, aby spoločnosti Gazprombank udelili výnimku zo sankcií pri platbách za plyn dodávaný z Ruska do Európy. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že o tejto téme hovoril s ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom na okraj stretnutia šéfov diplomacií členských štátov NATO v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Povedal som ministrovi zahraničných vecí USA, že sme príslušným orgánom USA zaslali žiadosť, aby bola pre Gazprombank pri platbách za zemný plyn udelená výnimka zo sankcií. Nebola by to nejaká nezvyčajná situácia vzhľadom na to, že viaceré ruské banky majú takúto výnimku pri platbách za dodávky uránu do Spojených štátov," povedal Szijjártó novinárom po zasadnutí v Bruseli.



Washington koncom novembra uvalil na Gazprombank nové sankcie, ktoré bránia štátom kontrolovanej banke, aby realizovala akékoľvek nové transakcie súvisiace s energetikou, ktoré sa dotýkajú amerického finančného systému. USA sa zamerali aj na približne 50 ďalších ruských bánk a na ruský platobný systém SPFS.



Szijjártó v utorok (3. 12.) v maďarskom parlamente vyhlásil, že USA sa zaradením banky Gazprombank na sankčný zoznam snažia dostať krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré využívajú ruské energetické zdroje, do zložitej situácie, pretože platby sa uskutočňujú cez túto finančnú inštitúciu. Poznamenal tiež, že "zhodou okolností" ide o krajiny, ktorých vlády sympatizujú so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pričom to súčasná americká administratíva vie.