Maďarsko pracuje na „riešení“ platieb za ruský plyn v máji

Budapešť 6. apríla (TASR) - Dodávky plynu pre Maďarsko sú založené na bilaterálnej zmluve s platobným záväzkom voči Gazpromu splatným v máji. Budapešť momentálne pracuje na riešení tejto platby, uviedol v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



V odpovedi na otázku, či by Maďarsko mohlo zaplatiť v rubľoch za dovoz ruského plynu, Szijjártó novinárom povedal: "Náš prvý platobný záväzok je splatný koncom mája. Technické riešenie je na to, aby sme mohli platiť za plyn, ktorý sme spotrebovali, a technické detaily tohto riešenia sa momentálne pripravujú," dodal bez ďalších podrobností.



Rusko požiadalo svojich zahraničných klientov z tzv. „nepriateľských“ krajín, aby mu platili za zemný plyn v rubľoch. Tento plán vyvolal ostrú kritiku zo strany Európskej únie (EÚ).



Maďarsko, ktoré je silne závislé od dovozu ruského plynu a ropy, podpísalo minulý rok s Moskvou novú dlhodobú dohodu o dodávkach plynu. Maďarsko je jednou z mála členských krajín EÚ, ktoré odmietli energetické sankcie voči Moskve po ruskej invázii na susednú Ukrajinu.



Premiér Viktor Orbán, ktorého vláda už vyše desať rokov udržiava úzke obchodné vzťahy s Moskvou, sa v nedeľných (3. 4.) voľbách udržal pri moci už štvrté volebné obdobie po sebe, čiastočne na základe sľubu o zaistení bezpečných dodávok plynu pre maďarské domácnosti. Orbán odmietol sankcie na ruskú ropu a plyn s tým, že by to zničilo ekonomiku.



Szijjártó v stredu poznamenal, že dodávky plynu pre Maďarsko sú založené na bilaterálnej zmluve medzi divíziou maďarského štátneho podniku MVM a Gazpromom a EÚ v tejto zmluve „nehrá žiadnu úlohu“.



„Pokiaľ ide o zámer Európskej komisie, že by mala existovať nejaká spoločná reakcia krajín dovážajúcich ruský plyn, nemyslíme si, že je to potrebné,“ povedal Szijjártó s tým, že členské štáty bloku podpísali individuálne bilaterálne zmluvy.



"A to, ako si každý upravuje svoje zmluvy, nie je naša vec, rovnako ako nám nikto nemá hovoriť do toho, ako si upravujeme našu vlastnú zmluvu," uzavrel.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.