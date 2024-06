Maďarsko predĺži strop na úrokové sadzby z hypoték do konca roka 2024

Budapešť 20. júna (TASR) - Maďarská vláda predĺži strop na úrokové sadzby z retailových hypoték do konca roka 2024. Uviedlo to vo štvrtok vo vyhlásení maďarské ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maďarská vláda 1. januára 2022 zmrazila sadzby retailových hypoték, aby ochránila domácnosti pred rastúcou infláciou. Tá sa v januári 2023 vyšplhala na 25 % a bola tak najvyššia v celej Európskej únii. V máji tohto roku však už klesla na 4 %.



V apríli minister hospodárstva Márton Nagy povedal, že postupné odstraňovanie stropu na úrokové sadzby by negatívne ovplyvnilo oživenie spotreby, aj keď zároveň dodal, že strop na úroky z hypoték bude potrebné postupne zrušiť. "Bez úrokového stropu by rodiny čelili výraznému zvýšeniu mesačných splátok," uvádza sa vo vyhlásení.



Maďarská centrálna banka upozornila, že zrušenie stropu na úroky z hypoték spôsobí výrazné zvýšenie splátok len pre malú skupinu dlžníkov.



Vláda Viktora Orbána sa snaží oživiť hospodársky rast. Maďarská ekonomika sa totiž v roku 2023 prepadla do recesie a spotreba v krajine prudko klesla. Maloobchodné tržby sa pritom v apríli po roku pomalého zotavovania znížili, a to o 3,2 %.