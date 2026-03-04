< sekcia Ekonomika
Maďarsko sa podľa Orbána nevzdá ruských energetických zdrojov
Ukrajinci budú musieť skôr či neskôr ustúpiť a obnoviť tranzit ruskej ropy cez svoje územie, poznamenal premiér.
Autor TASR
Budapešť 4. marca (TASR) - Maďarsko nechce spáchať ekonomickú samovraždu odmietnutím ruských energetických zdrojov a požaduje, aby Ukrajina prestala blokovať ropovod Družba, vyhlásil v stredu premiér Viktor Orbán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Z môjho pohľadu je vytláčanie ruskej ropy a plynu z európskych trhov v kontexte vojny na Blízkom východe ekonomickou samovraždou. Maďarsko nechce spáchať samovraždu, a preto máme v úmysle naďalej využívať lacnejšie ruské energetické zdroje,“ uviedol Orbán v prejave, ktorý odvysielala maďarská verejnoprávna televízia M1. Ukrajinci budú musieť skôr či neskôr ustúpiť a obnoviť tranzit ruskej ropy cez svoje územie, poznamenal premiér.
„Fakty nakoniec vstúpia do verejného priestoru. Sme si vedomí týchto faktov: neexistujú žiadne prekážky pre prevádzku ropovodu, je to len politické rozhodnutie (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského,“ uzavrel Orbán.
