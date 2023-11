Maďarsko a Macedónsko napadnú bulharský poplatok za ruský plyn

Budapešť/Skopje 16. novembra (TASR) - Maďarsko a Severné Macedónsko sa dohodli na koordinovanom postupe v súvislosti so zvýšením tranzitného poplatku Bulharska za prepravu zemného plynu tak, aby tento krok nemohol ohroziť zásobovanie energiou ani jednej krajiny. Podľa agentúry MTI to oznámil vo štvrtok v Skopje minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom severomacedónskej diplomacie Bujarom Osmanim povedal, že energetická bezpečnosť je mimoriadne dôležitá pre všetky krajiny a garantovanie dodávok je národnou kompetenciou a národnou povinnosťou.



"Musí byť jasné, že nikto nemá právo ohrozovať bezpečnosť dodávok energie inej krajine. Preto je najnovší krok Bulharska, ktorým ultimátne zvýšili tranzitnú cenu zemného plynu do Maďarska, Srbska a Severného Macedónska, nepriateľským krokom," povedal a dodal, že tak urobila Sofia bez akejkoľvek konzultácie, čo je podľa názoru maďarského ministra tiež neprijateľné.



Maďarský minister zodpovedný za záležitosti Európskej únie János Bóka 7. novembra vyzval Európsku komisiu, aby okamžite začala právne konanie voči Bulharsku. Súčasne Bruselu adresoval žiadosť, aby vyzval Sofiu na uplatnenie pôvodného poplatku za tranzit plynu.



Bulharsko zvýšilo poplatok za tranzit plynu na jeseň, pričom faktúry so zvýšenou cenou boli doručené 5. novembra, čo môže viesť k nárastu cien plynu na maďarskom a srbskom trhu až o 30 %.



V prípade zamietnutia žiadosti je Maďarsko pripravené obrátiť sa do konca roka na Súdny dvor Európskej únie. "Prichádza zima, nie je čas čakať," napísal minister. Bulharský poplatok za energie je podľa Bóku v rozpore s právom EÚ, pretože je klasifikovaný ako clo alebo poplatok s rovnakým účinkom ako clo.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)