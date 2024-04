Maďarsko sprísňuje kontrolu ukrajinských dovozov

Budapešť 11. apríla (TASR) - Maďarská vláda schválila akčný plán na riešenie situácie, ktorá vznikla v európskom poľnohospodárskom sektore. Okrem iného sa zavedie komplexná oznamovacia povinnosť na všetky výrobky, ktorých dovoz z Ukrajiny je zakázaný, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú. Oznámil to vo štvrtok minister poľnohospodárstva István Nagy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Vláda podľa ministra prijme potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dotácie na pôdu a hospodárske zvieratá budú vyplatené zo štátneho rozpočtu do konca mája tohto roka. Počíta sa aj s navýšením programu zvýhodnených úverov pre malých a stredne veľkých farmárov o ďalších 45 miliárd maďarských forintov (115,6 milióna eur).



Zásah vlády je podľa ministra potrebný v dôsledku vážneho prebytku ponuky a výrazného poklesu cien na trhu. Dôvodom je rozhodnutie Európskej únie z roku 2022, na základe ktorého môže Ukrajina vyvážať poľnohospodárske výrobky do EÚ bez cla a obmedzení, povedal Nagy.



"Ukrajinské výrobky sa dostali na trhy krajín EÚ vo veľkom objeme, čím sa výrazne obmedzili možnosti predaja jednotlivých členských štátov," uviedol minister. "Zdá sa byť zrejmé, že Brusel a Európska komisia sklamali európskych poľnohospodárov a namiesto toho podporujú ukrajinských oligarchov," uzavrel Varga.



(1 EUR = 389,18 HUF)