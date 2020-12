Maďarsko stále nemôže akceptovať klauzulu o dodržiavaní právneho štátu

Budapešť 4. decembra (TASR) - Maďarsko stále nemôže akceptovať klauzulu o dodržiavaní zásad právneho štátu, ktorá sa viaže na rozpočet Európskej únie (EÚ) a fond obnovy. Uviedol to v piatok premiér Viktor Orbán s tým, že politické pravidlá by sa mali riešiť osobitne.



Dodal, že deklarácia s vysvetlením, pripojená k tejto klauzule, na základe ktorej vysoký predstaviteľ poľskej vlády vyhlásil, že Poľsko by mohlo tento balík akceptovať, je pre Budapešť neprijateľná.



„Pre nás toto riešenie, keď sa pripojí nejaké vyhlásenie ako poznámka na samolepiacom lístku papiera, nebude fungovať,“ uviedol Orbán pre verejnoprávny rozhlas. „Maďarsko trvá na tom, že tieto dve veci by mali byť oddelené.“



Maďarsko a Poľsko už niekoľko týždňov blokujú sedemročný rozpočet EÚ a jej fond na podporu obnovy ekonomík po kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zastavili tak členským štátom prístup k finančných prostriedkov v hodnote 1,85 bilióna eur v čase hospodárskej krízy.



Budapešť a Varšava, ktoré už roky čelia kritike za ústup od demokratických noriem, uviedli, že budú konať a hlasovať spoločne v otázke právneho štátu. Orbán uviedol, že sa bude tejto dohody držať.



Dodal, že s dohodou o rozpočte sa netreba ponáhľať a ak ju EÚ nebude mať do januára, bude ju mať neskôr. „Nechajte právny stav nezmenený a všetko prebehne hladko a rýchlo,“ uzavrel.