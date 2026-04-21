Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Maďarsko: Ukrajina obnoví dodávky ropy cez Družbu v utorok napoludnie

Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dodávky cez Družbu sú zastavené od 21. januára.

Autor TASR
Budapešť 21. apríla (TASR) - Ukrajina obnoví tranzit ropy z Ruska do Maďarska cez ropovod Družba 21. apríla napoludnie, vyhlásil v pondelok (20. 4.) maďarský minister pre európske záležitosti János Boka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Dnes som bol v Bruseli, kde som okrem iného rokoval o obnovení prevádzky ropovodu Družba. Najpravdepodobnejším scenárom je, že ukrajinská strana oznámi obnovenie prevádzky ropovodu v utorok okolo poludnia,“ napísal Boka na sociálnej sieti. Skupina MOL, ktorá odoberá ruskú ropu pre svoje rafinérie v Maďarsku a na Slovensku, v poslednom čase používa ropu z maďarských štátnych strategických rezerv. Dodávky cez Družbu sú zastavené od 21. januára.

„Ak by Maďarsko nezablokovalo 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Ukrajinu, dodávky ropy cez ropovod Družba by sa nikdy neobnovili,“ poznamenal Boka. „Maďarská stratégia fungovala: Ukrajincom došli peniaze skôr, ako nám došla ropa,“ dodal minister.
