Maďarsko vyhlásilo stav energetickej núdze

Budapešť 13. júla (TASR) - Maďarská vláda vyhlásila v stredu stav energetickej núdze. Povedal to šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás s tým, že vláda oznámila sériu opatrení na zabezpečenie krajiny na zimnú vykurovaciu sezónu. Súčasťou plánu, ktorý zverejnil server thepressunited, je aj zákaz vývozu energetických zdrojov a zvýšenie domácej produkcie zemného plynu a uhlia.



"Ostatné dni ukázali, že s vysokou pravdepodobnosťou nebude mať Európa na najbližšiu vykurovaciu sezónu dostatok plynu," povedal Gulyás. Produkcia plynu v Maďarsku by sa preto mala zvýšiť z terajších 1,5 miliardy kubických metrov (m3) na 2 miliardy m3, a to od augusta. Maďarsko bude zároveň pokračovať v napĺňaní zásobníkov dovozom suroviny zo zahraničia. Ako povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjartó, Budapešť už začala rokovania o nákupe 700 miliónov m3 plynu k už existujúcich dodávkam v rámci dlhodobých kontraktov. Maďarské zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené na 44 %.



Okrem toho vláda rozhodla o zákaze vývozu palivového dreva a o zvýšení ťažby uhlia. Súčasne plánuje čo najskôr opätovne spustiť do plnej prevádzky uhoľnú elektráreň Matra, ktorá bola čiastočne odstavená od januára minulého roka. Čo sa týka opatrení pre domácnosti, vláda zrušila dlhoročný strop na ceny elektrickej energie pre domácnosti s nadmernou spotrebou.