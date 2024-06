Maďarsko vykázalo v 1. štvrťroku prebytok bežného účtu

Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarsko vykázalo v 1. štvrťroku 2024 prebytok bežného účtu. A väčší, ako mu predpovedali ekonómovia po deficite v rovnakom období minulého roka. Ukázali to v stredu údaje maďarskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy MTI.



Bežný účet platobnej bilancie je najkomplexnejším ukazovateľom obchodnej aktivity danej krajiny, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky.



Podľa centrálnej banky Maďarsko zaznamenalo za tri mesiace do konca marca 2024 prebytok bežného účtu vo výške 1,86 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázalo deficit 410 miliónov eur. Analytici pritom odhadovali, že Maďarsko bude mať v 1. štvrťroku 2024 prebytok 1,79 miliardy eur.



Z údajov centrálnej banky ďalej vyplýva, že v obchode s tovarom sa Maďarsko v 1. štvrťroku tiež prehuplo do prebytku 1,26 miliardy eur z deficitu 750 miliónov eur v predchádzajúcom roku a prebytok účtu služieb sa zvýšil na 2,15 miliardy eur z vlaňajších 2,04 miliardy eur.



A zároveň sa deficit sekundárnych príjmov znížil na 26 miliónov eur z 57 miliónov eur, ale schodok primárnych príjmov vzrástol na 1,29 miliardy eur z 1,13 miliardy eur.