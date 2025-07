Maďarsko za päť mesiacov zvýšilo nákupy plynu z Ruska o 26 %

Moskva 16. júla (TASR) - Maďarsko od začiatku tohto roka do konca mája zvýšilo nákup ruského plynu o 26 % a v tomto ukazovateli sa dostalo na čelo krajín Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje štatistického úradu EÚ Eurostat.



V máji EÚ doviezla ruský potrubný plyn v hodnote 408 miliónov eur. Plynovod TurkStream zostáva v súčasnosti jedinou aktívnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európy. Najväčšími odberateľmi boli Maďarsko, ktoré nakúpilo ruský potrubný plyn za 239 miliónov eur, a Grécko so sumou 106 miliónov eur. Slovensko kúpilo plyn za 46 miliónov eur.



Podľa medializovaných informácií môže Slovensko dostať viac ako 1,5 miliardy metrov kubických plynu cez Maďarsko, ktoré si väčšinu paliva dováža z Ruska. Slovensko sa dostalo do problémov s dodávkami plynu po tom, ako Ukrajina zastavila tranzit z Ruska cez svoje územie. EÚ v období január až máj 2025 zaplatila za ruský potrubný plyn celkovo 2,55 miliardy eur. Hlavnými odberateľmi boli Maďarsko (1,3 miliardy eur), Grécko (678 miliónov eur), Slovensko (310 miliónov eur) a Taliansko (205 miliónov eur).