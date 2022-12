Maďarsko zaviedlo daň z nadmerných ziskov farmaceutických firiem

Budapešť 25. decembra (TASR) - Maďarská vláda zaviedla novú daň z nadmerných ziskov farmaceutických firiem. Krajine totiž po zmrazení peňazí z fondov EÚ hrozí vysoký rozpočtový deficit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa vládneho nariadenia, ktoré sa v piatok (23. 12.) neskoro večer objavilo v zbierke zákonov a v sobotu (14. 12.) vstúpilo do platnosti, majú farmaceutické firmy v závislosti od obratu odvádzať štátu až 8 % svojich čistých príjmov. Najvyššia daňová sadzba platí pre farmaceutické spoločnosti s čistými ročnými príjmami nad 150 miliárd HUF (okolo 374 miliónov eur).



Opatrenie platí aj spätne na rok 2022. Maďarská pravicovo-nacionalistická vláda už v júli tohto roka zaviedla daň z dodatočných ziskov, ktorá má odčerpať skutočné alebo údajné nadmerné zisky rôznych hospodárskych odvetví. Vzťahuje sa to napríklad na energetické spoločnosti, banky, poisťovne, telekomunikačné spoločnosti a letecké spoločnosti.



Podľa analýzy ekonomického portálu portfolio.hu chce vláda novou daňou znížiť rozpočtový deficit, ktorý by pre zmrazenie fondov EÚ mohol byť výrazne vyšší, než sa očakávalo. Maďarská vláda plánovala na tento rok deficit vo výške 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Európska komisia (EK) vo štvrtok (22. 12.) oznámila, že zastaví 22 miliárd eur z kohéznych fondov EÚ určených pre Maďarsko, kým jeho vláda nesplní podmienky v oblasti nezávislosti súdnictva, akademických slobôd, práv LGBTQI osôb a azylového systému. Hovorca EK v piatok potvrdil, že Budapešť neplní podmienky na uvoľnenie peňazí z kohéznych fondov. Štáty EÚ už 12. decembra rozhodli pre nedostatočný boj proti korupcii v Maďarsku o zmrazení 6,3 miliardy eur z týchto fondov určených pre krajinu.



(1 EUR = 400,68 HUF)