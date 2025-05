Maďarsko: Znížime výdavky, ak bude treba udržať deficit pod kontrolou

Budapešť 13. mája (TASR) - Maďarsko zníži svoje výdavky, ak to bude potrebné na udržanie rozpočtového deficitu pod kontrolou. Uviedol to v utorok minister hospodárstva Márton Nagy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nagy to vyhlásil po tom, ako najnovšie údaje v pondelok (12. 5.) ukázali, že rozpočtový deficit Maďarska vzrástol za prvé štyri mesiace 2025 na 71 % celoročného cieľa. Dôvodom bolo najmä prudké zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu a výdavky na dôchodky, ktoré nevykompenzovalo ani zvýšenie daňových príjmov.



Rozpočtový deficit Maďarska dosiahol ku koncu apríla 2,93 bilióna forintov (7,21 miliardy eur). Len za mesiac apríl predstavoval deficit 376 miliárd HUF.



Minister Nagy uviedol, že maďarská vláda aktívne skúma rozpočtové trendy a je pripravená urobiť potrebné úpravy na strane výdavkov.



Vláda Viktora Orbana už zvýšila ciele deficitu na tento a budúci rok. Ratingová agentúra S&P Global Ratings v reakcii na to znížila hodnotenie úverovej bonity Maďarska do špekulatívneho pásma. A varovala pred rizikom predvolebných výdavkov v súvislosti s parlamentnými voľbami v roku 2026.



Maďarská vláda počíta v tomto roku s rastom ekonomiky o 2,5 %. Rozpočtová rada však upozornila, že po poklese hrubého domáceho produktu (HDP) v 1. štvrťroku môže byť táto prognóza príliš optimistická.



(1 EUR = 406,13 HUF)