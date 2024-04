Maďarsko znížilo spotrebu plynu viac, ako sa očakávalo

Budapešť 2. apríla (TASR) - Maďarsko od vlaňajšieho apríla znížilo svoju spotrebu plynu o 20 %. To je viac, ako bola požiadavka Európskej únie (EÚ) na redukciu spotreby o 15 %. Oznámilo to v utorok maďarské ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa údajov ministerstva v rokoch 2017 až 2022 krajina spotrebovala v priemere 10 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu ročne. To sa za rok od vlaňajšieho apríla znížilo na takmer 8 miliárd m3, uviedlo ministerstvo.



Ministerstvo vo vyhlásení skonštatovalo, že ostatní členovia EÚ znížili spotrebu v priemere o 17,7 %.



Smernica EÚ z augusta 2022 bola reakciou na energetickú krízu, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine. Išlo pritom o odporúčanie pre členov, nie nariadenie.



Maďarsko zastáva názor, že definovanie energetického mixu členského štátu by malo zostať v kompetencii jednotlivých krajín. Budapešť nepodporí žiadne návrhy, ktoré by boli proti tomuto jej stanovisku, dodalo ministerstvo.