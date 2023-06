Maďarsko zrýchli prípravné práce na rozšírení jadrovej elektrárne Paks

Budapešť 5. júna (TASR) - Prípravné práce na rozšírení maďarskej jadrovej elektrárne Paks vstúpia začiatkom júla do ďalšej fázy. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po rokovaniach s generálnym riaditeľom ruskej štátnej spoločnosti pre jadrovú energetiku Rosatom Alexejom Lichačovom. Szijjártó privítal rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá koncom mája schválila zmenu zmlúv na výstavbu nových blokov jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi. Krok Komisie umožní urýchliť investíciu, pri ktorej sa uplatnia najprísnejšie bezpečnostné štandardy, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Szijjártó dodal, že maďarská aj ruská strana sú odhodlané zabezpečiť, aby boli nové bloky uvedené do prevádzky na začiatku budúceho desaťročia. Po dokončení projektu Paks II sa kapacita maďarskej jadrovej energetiky zvýši z 2000 megawattov (MW) na 4400 MW, čo bude stačiť na pokrytie 75 % domácej spotreby elektriny, povedal Szijjártó. Upozornil tiež na ekologický aspekt projektu, ktorý podľa neho umožní znížiť emisie oxidu uhličitého o 17 miliónov ton ročne.



Rosatom vo februári oznámil, že dostavba dvoch nových blokov atómovej elektrárne Paks II sa začne v roku 2024. Dohodu o spolupráci medzi Maďarskom a Ruskou federáciou o mierovom využívaní atómovej energie podpísali 14. januára 2014 pri Moskve za účasti predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina.