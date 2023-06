Maďarsko zvažuje kúpu malých modulárnych reaktorov

Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarsko zvažuje kúpu jedného alebo viacerých malých modulárnych reaktorov (MMR). Zaobstarať by ich mohlo najskôr v rokoch 2029 - 2030, uviedol v pondelok minister energetiky Csaba Lantos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Malé modulárne reaktory sú bezpečné a zároveň ich využitie flexibilnejšie ako dnes používané veľké jadrové reaktory. Majú taktiež výhodu v tom, že ich systémy a komponenty môžu byť vyrobené a zmontované po celkoch v továrni a takto prepravené na miesto inštalácie.



Minister ďalej uviedol, že životnosť všetkých štyroch blokov v jadrovej elektrárni Paks by sa mala podľa jeho názoru predĺžiť o ďalších 20 rokov, čo považuje za skôr technickú ako politickú otázku. Existujúce bloky by mali podľa súčasného plánu ukončiť svoju prevádzku v rokoch 2032 až 2037. Po dokončení dvoch rozostavaných blokov by mala celková kapacita elektrárne Paks dosiahnuť 4400 megawattov (MW).



Tri uhoľné bloky v elektrárni Matra na severe Maďarska budú podľa Lantosa fungovať tak dlho, ako to bude potrebné, kým ich nenahradia tri nové bloky na plyn.