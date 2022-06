Maďarsko zverejnilo podrobnosti mimoriadnej dane na zisky firiem

Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarská vláda v noci na nedeľu (5. 6.) zverejnila detaily mimoriadnej dane na zisky veľkých firiem.



Vláda koncom mája oznámila, že zahraničné firmy, ktoré dosiahnu mimoriadne zisky, čaká dodatočné zdanenie. Kabinet premiéra Viktora Orbána si od tohto odvodu sľubuje príjmy vo výške 800 miliárd HUF (2,03 miliardy eur).



Mimoriadna daň na zisky bánk v tomto roku bude predstavovať 10 % z čistých výnosov v minulom roku a v roku 2023 sa zníži na 8 %. Finančné inštitúty musia tento rok daň uhradiť v dvoch tranžiach - do 10. októbra a do 10. decembra. Na budúci rok sa bude daň platiť v troch tranžiach.



Vláda okrem toho zavedie transakčný poplatok za obchodovanie s cennými papiermi. Ako základ sa bude brať hodnota obchodovaných cenných papierov. Ak bude hodnota uvedená v zahraničnej mene, suma sa vypočíta na základe oficiálneho denného kurzu Maďarskej národnej banky. Výška transakčného poplatku bude predstavovať 0,3 %, pričom maximálne môže dosiahnuť 10.000 HUF za jeden obchod.



Dodatočná daň, ktorú musia zaplatiť poisťovne, sa bude v tomto roku pohybovať podľa oblasti poistenia od 2 % do 14 %, v roku 2023 od 1 % po 7 %.



Mimoriadna daň pre ropné firmy vo výške 25 % sa bude vypočítavať na základe cenového rozdielu medzi lacnou ruskou ropou a cenami na svetových trhoch.



Letecké spoločnosti musia zaplatiť daň za každého cestujúceho prepraveného z Maďarska vo výške 3900 HUF. Pre niektoré cieľové krajiny to bude až 9750 HUF na cestujúceho.



V prípade telekomunikačných koncernov bude mať mimoriadna daň podľa daňového základu výšku 1 %, 3 % alebo 7 % z čistých výnosov.



(1 EUR = 394,78 HUF)