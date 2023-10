Maďarsko zvýšilo prognózu deficitu, od bánk chce viac úverov

Budapešť 3. októbra (TASR) - Maďarská vláda zvýšila prognózu rozpočtového deficitu v roku 2023 na 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 3,9 % HDP. Oznámilo to v utorok ministerstvo financií s odvolaním sa na väčšie výdavky na dôchodky, energetické dotácie a príspevky pre rodiny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Očakáva sa, že maďarská ekonomika bude tento rok prinajlepšom stagnovať, keďže zápasila s najvyššou infláciou v Európskej únii, ktorá v 1. štvrťroku vyvrcholila nad 25 %, čo brzdilo spotrebu.



Vláda premiéra Viktora Orbána sa snaží oživiť hospodársky rast a poskytovanie úverov, aby sa ekonomika v budúcom roku zotavila a expandovala. Kabinet v uplynulých týždňoch zintenzívnil kritiku centrálnej banky, pričom obe strany sa navzájom obviňovali z inflačnej krízy.



Maďarská národná banka (NBH) vzhľadom na klesajúcu infláciu minulý týždeň znížila svoju jednodňovú depozitnú sadzbu o 100 bázických bodov na 13 %, čím ukončila cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, s ktorým začala minulý rok v októbri. Ale k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky zaujala opatrný postoj.



Minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy v pondelok (2. 10.) uviedol, že oživenie hospodárstva budú brzdiť úrokové sadzby centrálnej banky, keďže od septembra prekročia očakávanú infláciu. Ministerstvo, ktoré rokuje s bankami v krajine, v utorok v separátnom vyhlásení vyzvalo komerčné banky, aby zaviedli úrokový strop na nové úvery pre firmy a domácnosti pod referenčnou sadzbou centrálnej banky na úrovni 13 %.



Podľa ministerstva nové úvery pre domácnosti by mali mať maximálnu úrokovú sadzbu 8,5 %, pričom strop pre nové úvery pre podniky by mal byť od 9. októbra stanovený na úrovni 12 %. Banková asociácia sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.