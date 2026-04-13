Maďarský akciový trh v úvode pondelkového obchodovania rekordne stúpol
Autor TASR
Budapešť 13. apríla (TASR) - Budapeštianska burza cenných papierov sa v úvode pondelkového obchodovania rekordne posilnila. Maďarský akciový index BUX bol pred 11.00 SELČ vyššie o 2,65 % a nachádzal sa nad úrovňou 136.400 bodov. Trhy privítali vyhliadku rozsiahlych politických a ekonomických reforiem po tom, ako v parlamentných voľbách v krajine výrazne zvíťazila opozičná strana Tisza Pétera Magyara. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Peňažný ústav OTP Bank si prilepšil o 2,98 %, ropná a plynárenská spoločnosť MOL stúpla o 7,5 %, farmaceutická firma Richter získala 1,48 % a akcie telekomunikačného operátora Magyar Telekom zdraželi o 2,65 %.
Predpokladá sa, že víťazstvo maďarskej opozície povedie k uvoľneniu miliárd eur z Európskej únie pre krajinu vrátane grantov vo výške približne 17 miliárd eur. Budapešť zároveň môže dostať úvery na výdavky na obranu s nízkymi úrokmi. Magyar vyhlásil, že Maďarsko potvrdí svoju úlohu silného spojenca v EÚ a NATO a obnoví vzťahy s takými kľúčovými partnermi, ako sú Nemecko a Poľsko.
