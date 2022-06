Maďarský forint padol voči euru na rekordné minimum

Budapešť/Londýn 13. júna (TASR) - Maďarský forint pokračuje v oslabovaní a voči euru padol na rekordné minimum. Zníženie rizikového apetítu investorov po celom svete totiž prehĺbilo obavy, že snahy Maďarskej národnej banky (MNB) o skrotenie inflácie budú len mierne. V neposlednom rade negatívnym faktorom sú tiež spory maďarskej vlády s EÚ.



Forint sa v pondelok oslabil o 0,4 % na 399,83 HUF/EUR. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára už voči euru stratil viac než 9 %. Forint spomedzi mien rozvíjajúcich sa trhov klesol najprudšie po tureckej líre.



Pád maďarskej meny sa zrýchlil minulý týždeň po tom, čo jeden z členov menového výboru MNB zopakoval, že centrálna banka nechce sprísňovať menovú politiku príliš agresívne. Stalo sa to deň po tom, čo sa ukázalo, že maďarská inflácia prvýkrát za 21 rokov prekonala 10 %.



Negatívny vplyv na forint má tiež to, že Budapešť nemá prístup k peniazom z plánu obnovy EÚ. Maďarské ministerstvo financií tento mesiac síce vyhlásilo, že rokovania s Bruselom o zabezpečení 7,2 miliardy eur sú v poslednej fáze. Európska komisia (EK), ktorá už schválila plány obnovy všetkých členských krajín s výnimkou Maďarska, však nesignalizovala, že by bezprostredne pripravovala uvoľnenie peňazí pre Budapešť.