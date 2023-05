Maďarský minister financií predložil do parlamentu návrh rozpočtu 2024

Budapešť 30. mája (TASR) - Maďarský minister financií Mihály Varga v utorok predložil do parlamentu návrh štátneho rozpočtu na rok 2024. Za priority označil stabilitu a predvídateľnosť. V čase vojny potrebuje Maďarsko rozpočet, ktorý garantuje bezpečnosť krajiny, chráni rodiny a seniorov a podporuje pracovné miesta, povedal Varga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Návrh rozpočtu si stanovuje ako cieľ schodok verejných financií na úrovni 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny a verejný dlh na úrovni 66,7 % HDP. Miera inflácie by sa mala počas budúceho roka pohybovať okolo 6 % pri očakávanom posilnení výkonu ekonomiky o 4 %.



Do fondu na pomoc domácnostiam, samosprávam a podnikom, ktoré zaťažujú vysoké ceny energií, vláda vyčlení viac ako 1,36 bilióna forintov (3,66 miliardy eur), uviedol ďalej minister. Cieľom je podľa neho dosiahnuť, aby boli náklady na energie v Maďarsku najnižšie v rámci celej EÚ.



Predseda parlamentu László Kövér uviedol, že rozprava o návrhu rozpočtu sa uskutoční medzi 13. a 15. júnom a poslanci by o ňom mohli hlasovať 7. júla.



(1 EUR = 371,45 HUF)