Maďarský MOL má záujem o zahraničné aktíva Lukoilu
USA uvalili sankcie na najväčšieho ruského súkromného producenta ropy v októbri ako súčasť snahy vyvinúť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Budapešť/Londýn 4. decembra (TASR) - Maďarský MOL oznámil americkým predstaviteľom, že má záujem o kúpu zahraničných aktív sankcionovaného ruského ropného giganta Lukoil. Uviedli to tri zdroje oboznámené s touto záležitosťou. MOL sa tak pridal k rastúcemu zoznamu uchádzačov o aktíva Lukoilu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
USA uvalili sankcie na najväčšieho ruského súkromného producenta ropy v októbri ako súčasť snahy vyvinúť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine. Prinútili Lukoil oznámiť predaj zahraničných aktív.
Lukoil rokuje s americkými ropnými gigantmi Exxon Mobil a Chevron a investormi z Blízkeho východu o predaji svojich aktív pred vypršaním termínu na uzavretie dohôd, ktorý USA stanovili na 13. decembra, uviedli zdroje po tom, čo Washington odmietol švajčiarskeho obchodníka s komoditami Gunvor ako kupujúceho.
Zahraničná divízia Lukoilu má sídlo vo Viedni a vlastní rafinérie v Európe, ako aj podiely v ropných poliach v Kazachstane, Uzbekistane, Iraku a Mexiku a stovky maloobchodných čerpacích staníc po celom svete.
Maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL by rada kúpila rafinérie a čerpacie stanice spoločnosti Lukoil v Európe, ako aj podiely v produkčných aktívach v Kazachstane a Azerbajdžane, uviedol jeden z troch zdrojov, ktoré nechceli byť menované, keďže ide o citlivú záležitosť.
Ministerstvo financií USA sa k veci odmietlo vyjadriť. MOL a Biely dom bezprostredne nereagovali na žiadosti o komentár.
Maďarský premiér Viktor Orbán, dlhoročný spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval o plánoch spoločnosti MOL s Trumpom na stretnutí v novembri, uviedol jeden zo zdrojov. Návšteva priniesla Maďarsku jednoročnú výnimku z amerických sankcií na pokračovanie dovozu ruskej ropy a plynu.
