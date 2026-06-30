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Maďarský prebytok zahraničného obchodu sa v máji medziročne zvýšil
Rast celkového exportu podporil vyšší vývoz surovín, strojov a dopravných prostriedkov.
Autor TASR
Budapešť 30. júna (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Maďarska v máji stúpol na sumu 502 miliónov eur z úrovne 342 miliónov eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Maďarský vývoz totiž vzrástol o 7,4 % na zhruba 13,228 miliardy eur a dovoz sa zväčšil len o 6,3 % na približne 12,727 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast celkového exportu podporil vyšší vývoz surovín, strojov a dopravných prostriedkov. Rast celkového importu bol výsledkom posilnenia dovozu energií, strojov a dopravných prostriedkov. Zmenšil sa však import potravín, nápojov a tabaku.
Maďarský obchodný prebytok za január až máj bol v objeme 3,44 miliardy eur. Išlo však o pokles v porovnaní s prebytkom za rovnaké obdobie minulého roka, ktorý bol v sume 4,96 miliardy eur. Export za január až máj totiž stúpol o 5,3 %, čiže menej výrazne ako import, ktorý sa posilnil o 8,4 %.
Rast celkového exportu podporil vyšší vývoz surovín, strojov a dopravných prostriedkov. Rast celkového importu bol výsledkom posilnenia dovozu energií, strojov a dopravných prostriedkov. Zmenšil sa však import potravín, nápojov a tabaku.
Maďarský obchodný prebytok za január až máj bol v objeme 3,44 miliardy eur. Išlo však o pokles v porovnaní s prebytkom za rovnaké obdobie minulého roka, ktorý bol v sume 4,96 miliardy eur. Export za január až máj totiž stúpol o 5,3 %, čiže menej výrazne ako import, ktorý sa posilnil o 8,4 %.